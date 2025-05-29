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Al Nassr’dan Ronaldo açıklaması: ‘Umarım bir çözüm bulabiliriz’

Al Nassr’dan Ronaldo açıklaması: ‘Umarım bir çözüm bulabiliriz’

16:4829/05/2025, четверг
G: 29/05/2025, четверг
Yeni Şafak
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Al Nassr’ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde ayrılığı sosyal medya hesabından duyurmuştu. Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro’dan konuyu ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da, sportif direktör Fernando Hierro düzenlediği basın toplantısında Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili konuştu.


Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Al Nassr'a veda etmişti. 

Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro ise basın toplantısında şu cümleleri kaydetti: ‘Cristiano Ronaldo ile yeni anlaşma için hala görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım yenileme konusunda bir çözüm bulabiliriz.


Cristiano Ronaldo'nun başından beri varlığı ulusal bir projedir. O, futbol tarihinde büyük bir fenomen, Suudi Arabistan liginin büyümesine yardımcı oldu. Sözleşmesini yenilemek için iletişim halindeyiz ve bizimle devam etmesini umuyoruz.’

Cristiano Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 41 maçta 35 gol, 4 asistlik performans sergiledi.


Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'ni 70 puanla 3. sırada tamamlamıştı.


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