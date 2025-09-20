Arda Güler ile Bellingham'ın görüntüsü dikkat çekti

Öten yandan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Espanyol maçı sonrası Jude Bellingham'ın dönünüşünün Arda Güler'in poizsyonunu nasıl etkileceğiyle ilgili soruya şu cevabı verdi:





"Bellingham ve Arda benzer pozisyonlarda oynayabilirler, ancak birini diğerine tercih etmek önemli değil. Aslında, birbirlerini çok iyi tamamladıklarını düşünüyorum. Kulüpler Dünya Kupası'nda birlikte oynayabildiklerini gördük, bu aklımda kalan bir fikir.

Jude'un çalışma hızı ve son bölgeye girme yeteneği ile, Arda'nın biraz daha derine inerek bağlantı kurup oyun yaratma becerisi oldukça heyecan verici bir kombinasyon oluşturuyor."



