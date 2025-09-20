Arda Güler ile Bellingham'ın görüntüsü dikkat çekti

Real Madrid La Liga'da Espanyol'u 2-0 mağlup etti. Arda Güler, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Milli futbolcunun maç içerisinde Jude Bellingham ile verdiği bir görüntü ise dikkati çekti.
Real Madrid, La Liga'da sahasında konuk ettiği Espanyol'u 2-0 yendi.
Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Eder Gabriel Militao ve Kylian Mbappe kaydetti.
Ligde 5'te 5 yapan Real Madrid, namağlup liderliğini sürdürdü.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, müsabakanın 61. dakikasında Gonzalo’nun yerine oyuna dahil oldu.
Real Madrid'de sakatlığı bulunan Jude Bellingham da uzun bir aranın ardından Espanyol maçıyla sahalara geri döndü. Teknik direktör Xabi Alonso, İngiliz yıldızı 89. dakikada Mbappe'nin yerine oyuna aldı.
Arda Güler'in Jude Bellingham ile saha içerisinde verdiği bir görüntü ise dikkati çekti. İngiliz futbolcu, milli yıldızın kulağına taktiksel dizilişle ilgili bilgi verdi. Bu görüntü ikili arasında buzların eridiği şeklinde yorumlandı.
Arda Güler ile Jude Bellingham, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus ile oynanan maçta yaşadıkları tartışmayla gündem olmuştu.
Öten yandan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Espanyol maçı sonrası Jude Bellingham'ın dönünüşünün Arda Güler'in poizsyonunu nasıl etkileceğiyle ilgili soruya şu cevabı verdi:
"Bellingham ve Arda benzer pozisyonlarda oynayabilirler, ancak birini diğerine tercih etmek önemli değil. Aslında, birbirlerini çok iyi tamamladıklarını düşünüyorum. Kulüpler Dünya Kupası'nda birlikte oynayabildiklerini gördük, bu aklımda kalan bir fikir.
Jude'un çalışma hızı ve son bölgeye girme yeteneği ile, Arda'nın biraz daha derine inerek bağlantı kurup oyun yaratma becerisi oldukça heyecan verici bir kombinasyon oluşturuyor."