Arda Güler’e yeni rakip: Real Madrid 17’lik süperstarı resmen açıkladı!

İspanya La Liga’nın devi Real Madrid, Arjantin’in River Plate takımından 17 yaşındaki Franco Mastantuono’yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, genç sağ kanat oyuncusuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu transfer, milli yıldız Arda Güler’in forma şansı açısından yeni bir engel olarak görülüyor.
La Liga devi Real Madrid, River Plate'den Franco Mastantuono'yu kadrosuna kattı.
İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbol hayatına River Plate altyapısında başlayan sağ kanat oyuncusu, Arjantin ekibinde 62 maçta 11 gol kaydetti.
Mastantuono, Arjantin Milli Takımı tarihinde resmi bir maçta forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip.
İspanya basına göre, Real Madrid bu transfer için River Plate'e 45 milyon avro bonservis bedeli ödedi.
Mastantuono’nun gelişi, Arda için “yeni bir tehlike” olarak değerlendiriliyor.
Diario AS yazarı Emilia Rodríguez Sanhueza, her iki oyuncunun da solak, sağ kanatta içe kat etmeyi seven ve ofansif orta saha özelliklerine sahip olduğunu, bu nedenle saha içinde çakışabileceklerini yazdı.
Franco Mastantuono kimdir?
River Plate altyapısında yetişen Mastantuono, Arjantin ekibinde bu sezon 19 maçta 7 gol 4 asistlik performans sergiledi.
17 yaşındaki oyuncu, Arjantin Milli Takımı tarihinde resmi maçta forma giyen en genç futbolcu unvanını elinde tutuyor.
Sağ kanatta ve ofansif orta sahada oynayabilen sol ayaklı Mastantuono, dripling yeteneği, vizyonu ve uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyor.