Arda Güler'in hareketi Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid sahasında ağırladığı Manchester City'i 3-0 mağlup ederken milli futbolcu Arda Güler'in verdiği pas ise geceye damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Erken final niteliğindeki Real Madrid-Manchester City maçında İspanyol ekibi, tur kapısını araladı.
Real Madrid, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek avantajlı skoru elde etti.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başladı. Arda, 70 dakika oyunda kalırken maçta verdiği bir pas ise gündem oldu.
Milli futbolcu, Real Madrid'in Vinicius Jr.'la penaltı kazandığı pozisyonun öncesindeki pasıyla büyük beğeni topladı.
21 yaşındaki futbolcu ayrıca 1 kilit pas, 2 top kapma ve 7 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle de dikkat çekti.