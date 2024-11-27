Avrupa Ligi'nde ilk 8 simüle edildi! İşte listedeki tek Türk takımı

UEFA Avrupa Ligi'nde değişen formatla birlikte, ligi ilk 8'de bitiren takımlar direkt olarak son 16'ya kalacak. Football Meets Daha adlı site, ilk 8'e girebilecek takımlarla ilgili tahminini açıkladı. İşte listede yer alan tek Türk takımı ve oranı...

1 /9 Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde sıralamada ilk 8'e girerek son 16 turuna kalacak takımlarla ilgili tahminini açıkladı. NTV Spor'da yer alan habere göre Türkiye'den tek ekibin yer aldığı listede son 16'ya direkt yükselmesi öngörülen takımlar ve ihtimal oranları şöyle:

2 /9 1) Lazio - Yüzde 98

3 /9 2) Athletic Bilbao - Yüzde 85

4 /9 3) Ajax - Yüzde 82

5 /9 4) Tottenham - Yüzde 81

6 /9 5) Galatasaray - Yüzde 75

7 /9 6) Eintracht Frankfurt - Yüzde 70

8 /9 7) Anderlecht - Yüzde 52