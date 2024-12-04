Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına sahne olacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. İşte derbide görev yapacak olan hakem...

1 /4 Trendyol Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

2 /4 Karşılaşma 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

3 /4 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), henüz 15. haftanın hakemlerini duyurmadı. Gazeteci Ömer Faruk Ünal derbide görev alacak hakemin belli olduğunu açıkladı.