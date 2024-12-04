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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

18:514/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına sahne olacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. İşte derbide görev yapacak olan hakem...

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), henüz 15. haftanın hakemlerini duyurmadı. Gazeteci Ömer Faruk Ünal derbide görev alacak hakemin belli olduğunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?


Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu.

#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig

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