Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına sahne olacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. İşte derbide görev yapacak olan hakem...
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), henüz 15. haftanın hakemlerini duyurmadı. Gazeteci Ömer Faruk Ünal derbide görev alacak hakemin belli olduğunu açıkladı.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu.