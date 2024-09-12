Spor

Cristiano Ronaldo eski hocasına ateş püskürdü

11:44 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:44 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, eski hocasına sert eleştiride bulundu. Rio Ferdinand Presents podcast'inde konuşan Ronaldo, hem teknik adamın hem de eski takımının hakkında açıklamalar yaptı. İşte detaylar.

1/ 12

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo Rio Ferdinand Presents podcast'ine katıldı.


2/ 12

Burada eski teknik direktörü hakkında sert eleştirilerde bulundu.


3/ 12

Ronaldo, "Size söylediğim gibi, Manchester United'ın bence her şeyi yeniden inşa etmeleri gerekiyor" dedi.


4/ 12

Ten Hag'in tutumunu eleştiren Ronaldo, "Hoca, lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söylüyor.


5/ 12

Manchester United teknik direktörü olarak lig ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele etmeyeceğinizi söyleyemezsiniz.

6/ 12

Eğer Ten Hag, Ruud'u dinlerse belki kendisine yardımcı olabilir. Çünkü Ruud kulübü tanıyor ve kulüp de orada olanları dinlemeli.

7/ 12

"Siz [Rio] ya da Roy Keane ya da Paul Scholes ya da Gary Neville, her neyse, Sir Alex Ferguson gibi yapamazsınız.


8/ 12

Bilgi olmadan bir kulübü yeniden inşa edemezsiniz. Ofiste çalışan adamlar değil, onlar anlar.


9/ 12

Futboldan anlayan insanlar, yüzde 99 soyunma odasında olan insanlardı.

10/ 12

Oyuncularla nasıl başa çıkacaklarını bilirler. Bu işlerden anlayan insanlar. 

11/ 12

Bu yüzden Ruud'un yardımcı olacağına inanıyorum çünkü kulübün içindeydi. Kulübü tanıyor. Taraftarları tanıyor.

12/ 12

Eğer hoca onu dinlerse, bence kulübü biraz daha geliştirebilirler."

#Cristiano Ronaldo
#Erik ten Hag
#Manchester United
12 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada Meclis rotası oluştu! 86 madde tek tek sıralandı: Taşerona kadro, 3600 ek gösterge, TYP, ev hanımlarına emeklilik...