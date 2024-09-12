Cristiano Ronaldo eski hocasına ateş püskürdü

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, eski hocasına sert eleştiride bulundu. Rio Ferdinand Presents podcast'inde konuşan Ronaldo, hem teknik adamın hem de eski takımının hakkında açıklamalar yaptı. İşte detaylar.
Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo Rio Ferdinand Presents podcast'ine katıldı.
Burada eski teknik direktörü hakkında sert eleştirilerde bulundu.
Ronaldo, "Size söylediğim gibi, Manchester United'ın bence her şeyi yeniden inşa etmeleri gerekiyor" dedi.
Ten Hag'in tutumunu eleştiren Ronaldo, "Hoca, lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söylüyor.
Manchester United teknik direktörü olarak lig ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele etmeyeceğinizi söyleyemezsiniz.
Eğer Ten Hag, Ruud'u dinlerse belki kendisine yardımcı olabilir. Çünkü Ruud kulübü tanıyor ve kulüp de orada olanları dinlemeli.
"Siz [Rio] ya da Roy Keane ya da Paul Scholes ya da Gary Neville, her neyse, Sir Alex Ferguson gibi yapamazsınız.
Bilgi olmadan bir kulübü yeniden inşa edemezsiniz. Ofiste çalışan adamlar değil, onlar anlar.
Futboldan anlayan insanlar, yüzde 99 soyunma odasında olan insanlardı.
Oyuncularla nasıl başa çıkacaklarını bilirler. Bu işlerden anlayan insanlar.
Bu yüzden Ruud'un yardımcı olacağına inanıyorum çünkü kulübün içindeydi. Kulübü tanıyor. Taraftarları tanıyor.
Eğer hoca onu dinlerse, bence kulübü biraz daha geliştirebilirler."