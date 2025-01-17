Ezeli rakibi puan kaybetti Fenerbahçe transfer açıklayacak

Lider Galatasaray, 20. haftanın açılış maçında Hatayspor'a puan kaybetti. Fenerbahçe, Adana Demirspor'u yenmesi halinde puan farkı 6'ya düşecek. Sarı Lacivertli yönetim, ezeli rakibinin puan kaybettiği haftada anlaştığı futbolcuların transferlerini açıklayarak ses getirmeyi planlıyor.
Lider Galatasaray, 20. haftanın açılış maçında Hatayspor'a puan kaybetti. Fenerbahçe, Adana Demirspor'u yenmesi halinde puan farkı 6'ya düşecek. Sarı Lacivertli yönetim, ezeli rakibinin puan kaybettiği haftada anlaştığı futbolcuların transferlerini açıklayarak ses getirmeyi planlıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Oluşan gündemin ardından Fenerbahçe yönetimi, kolları sıvadı. Sarı Lacivertlilerin Adana Demirspor maçı öncesinde iki transferi açıklama ihtimali olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hamlesi Anderson Talisca olacak. Sarı lacivertliler bu transferi imza aşamasına getirmişti.
Fenerbahçe'nin istediği bir diğer oyuncu Aston Villa'da forma giyen savunma oyuncusu Diego Carlos. Mourinho'nun kadrosunda görmeyi istediği futbolculardan biri olan Carlos için de görüşmelerde sona gelindi.
Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Mourinho bu hamlelerin ardından takımda bazı değişimlere imza atacak. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yapacağı hamlelerle şampiyonluk hedefini net bir şekilde ortaya koymak istiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de şu anda ikinci sırada bulunuyor. Sarı Lacivertliler, Adana Demirspor karşılaşmasını kazanması halinde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirecek.