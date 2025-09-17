Yeni Şafak
Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sözleri: Beni sildi ama...

22:2517/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Fatih Terim, Fenerbahçe'ye transfer olarak eski takımı Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuştu.

İşte Terim'in çok konuşulacak o sözleri:


"Kerem çok yetenekli bir futbolcu. Onu kazandırdık. Çok yetenekli. Son olaylar belki herkesi gerdi ama teknik açıdan bakınca…"

"İçeride sirkülasyon yaparsak yanlış yabancıya gitmeyiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a vermediğim futbolcu yok. Ben oynatmayı düşünmüyorsam niye gittiğinde ya iyi oynarsa? Böyle bir düşünce olabilir mi? O da eksiğini gidermek için dışarıya bakacak."

"4 Büyükler, 5 Büyükler arasında sirkülasyon olmalı. Benfica bugün Avrupa'nın en iyi takımlardan biri."

"Yaptığı hareket bir grubu üzdü, bir grubu sevindirdi. Tercihlere saygı duymak lazım. Sonu itibari ile Kerem, Galatasaray'a faydalı oldu mu? Başarılı oldu mu? Bunu kan davası haline getirmemek lazım."

"Beni silmedi mi? Evet. Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, biz de laf yapacağız öyle mi? Gençler hata yapacak, biz de yol göstereceğiz. Bu kin, bu düşmanlık bir yerde kendisini makuliyete bırakmalı."

