Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Bodrum FK maçı öncesi üç eksik bulunuyor. Fenerbahçe-Bodrum FK maçının muhtemel 11'lerine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler mücadele öncesi 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puanla 4. sırada bulunuyor. Bodrum FK ise 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe tarihinde ilk kez Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerde Fred cezalı, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder'in de tedavileri devam ediyor. İki futbolcu da Bodrum FK maçında oynayamayacak.
FENERBAHÇE - BODRUM FK MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.