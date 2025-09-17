Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan beraberlik yorumu

Taraftar tepkisi





"Taraftarların her zaman ıslıklama hakkı vardır. Herkesi ıslıklayabilir. Onlar bilet alıp geliyor. Biz sahip olduğumuz her şeye taraftar sayesinde sahibiz. Onlar için oynuyoruz. Dolayısıyla onların da duygularını gösterme hakları var. Kabul etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamayı istiyorsanız bu durumları kabul etmeniz, güçlü olmanız gerekir. Bu tarz durumlarda oyuncuları desteklemeye çalışıyoruz. Onları anlamamız ve kabul etmemiz gerekiyor."