Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan beraberlik yorumu

22:5017/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Süper Lig'de ilk haftanın erteleme müsabakasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco maç sonunda puan kaybını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco, Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Tedesco'nun öne çıkan sözleri:


"Bugün çok kötü bir ilk yarı geçirdik. İlk 20 dakika fena değildik, topa sahip olduk, pozisyonlar ürettik. 1-0'dan sonra bütün her şey yok oldu. Kafamızı kaybettik. 1 tane negatif olaydan sonra kendimizi bu kadar kaybetmemeliyiz. Öz güvenle alakalı bir şey bu. Takım olarak önde olsanız öz güvenli oluyorsunuz ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok fırsat yarattık ama golleri atamadık. Bu yüzden kazanmayı hak etmedik."

"Aslında kötü değil, riskli oynadık. Biz hep atak yapmak istiyoruz, düşüncemiz bu. Son 2 maçta çok pozisyona girdik ama bunu yaparken kontrolü kaybetmemek, top kaybında baskıyı iyi yapmak gerekiyor. Ne zaman orta yapmamız, şut atmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Rakip çok fazla kontratak imkanı buldu, bunları engellemeliydik. Saha içinde o kafayı kaybetmemek gerekiyor."

Taraftar tepkisi


"Taraftarların her zaman ıslıklama hakkı vardır. Herkesi ıslıklayabilir. Onlar bilet alıp geliyor. Biz sahip olduğumuz her şeye taraftar sayesinde sahibiz. Onlar için oynuyoruz. Dolayısıyla onların da duygularını gösterme hakları var. Kabul etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamayı istiyorsanız bu durumları kabul etmeniz, güçlü olmanız gerekir. Bu tarz durumlarda oyuncuları desteklemeye çalışıyoruz. Onları anlamamız ve kabul etmemiz gerekiyor."

