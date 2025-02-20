Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht'in konuğu olacak. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin turu geçerse kasasına koyacağı rakam da netleşti. İşte ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off biletini alan Fenerbahçe, bu sezon UEFA'dan ciddi bir gelir elde etti. Son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur kapısını aralarken kasasını yine dolduracak.
Bu sezon UEFA'dan toplam 14.4 milyon Euro kazanan Fenerbahçe, bu akşam Anderlecht'i elemesi halinde 2 milyon Euro daha kazanacak.
NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan kazandığı toplam para 16 milyon Euro'yu aşacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht deplasmanına çıkacağı maç 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23:00'te başlayacak.