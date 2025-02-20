UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off biletini alan Fenerbahçe, bu sezon UEFA'dan ciddi bir gelir elde etti. Son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur kapısını aralarken kasasını yine dolduracak.