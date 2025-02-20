Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'ye dev gelir! Turu geçerse kazanacağı rakam belli oldu

Fenerbahçe'ye dev gelir! Turu geçerse kazanacağı rakam belli oldu

10:1320/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht'in konuğu olacak. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin turu geçerse kasasına koyacağı rakam da netleşti. İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off biletini alan Fenerbahçe, bu sezon UEFA'dan ciddi bir gelir elde etti. Son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur kapısını aralarken kasasını yine dolduracak.

Bu sezon UEFA'dan toplam 14.4 milyon Euro kazanan Fenerbahçe, bu akşam Anderlecht'i elemesi halinde 2 milyon Euro daha kazanacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan kazandığı toplam para 16 milyon Euro'yu aşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht deplasmanına çıkacağı maç 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23:00'te başlayacak.

#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Anderlecht

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖGG sınavı sonuçları açıklandı mı 2025? EGM 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları