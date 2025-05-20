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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sürprizi: Yeniden aday olacak mı?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sürprizi: Yeniden aday olacak mı?

Haber Merkezi
10:2420/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe bir sezonu daha kupasız kapattı. Sarı lacivertli camia, olağanüstü kongre isterken, yönetim ise kongre tarihi olarak eylülü belirledi. Bu tarihe tepki gösteren Fenerbahçe camiası, seçimin eylül ayında yapılmasını istiyor. Bu arada Fenerbahçe'deki başkan adayları için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki Aziz Yıldırım, yeniden aday olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında pazar akşamı evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından böylelikle sezonu kafa bitirmiş oldu.

İmza sayısının her geçen gün arttığı bildirilirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gideceklerini duyurdu.

Fakat Fenerbahçe camiası seçimin daha erken yapılmasını istiyor ve bu yüzden imza sürecine devam ediyor.

Fenerbahçe'nin gerçekleştireceği kongrenin, öncekilerin aksine çok adaylı olacağı öğrenildi.

Daha önce Ali Koç'un dışında kulübün eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, adaylığını açıklamıştı.

Şimdi de Sadettin Saran'ın çalışmalara başladığı ve adaylığını duyuracağı iddia edildi.

Sadettin Saran, son genel kurulda Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra adaylığını geri çekmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Saran'ın bu seçimde aday olması halinde Aziz Yıldırım'ın da adaylığını açıklayacağı ifade edildi.

Aziz Yıldırım cephesi ise şu anda adaylık konusunda herhangi bir gelişme olmadığını ifade ediyor.

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