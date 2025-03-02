Fenerbahçe'de iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi uzatılıyor

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde de kolları sıvadı. Sarı-lacivertli kulüp, genç yıldızının maaşına zam yaparak sözleşmesini uzatma kararı aldı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip 3 kupada birden şampiyonluk iddiasını sürdürürken aynı zamanda yeni sezonun planlamasına da şimdiden başladı.
Kanarya'da takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, başarılı futboluyla dikkat çekiyor.
19 yaşındaki isim son olarak Rams Park'ta oynanan derbide 90 dakika forma giymiş ve gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek hakkında flaş bir karar aldığı öğrenildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve Avrupa devlerinin de radarına giren Yusuf Akçiçek'e yönetim yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun formunu ödüllendirmek isteyen yönetim, Yusuf'a ciddi bir zam yaparak sözleşmesini de 2029'a kadar uzatacak.