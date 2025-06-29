Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın maaşı belli oldu: Servet ödenecek

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Jhon Duran ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertli takımın, Duran için ayırdığı rakam ortaya çıktı. Peki Jhon Duran ne kadar maaş alacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

1 /7 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /7 Sarı lacivertli kulüp, dünyaca ünlü yıldızlarla masaya otururken, ilk transferini de açıklamaya hazırlanıyor.

3 /7 Fenerbahçe Jhon Duran ile anlaşma sağladı.

4 /7 Son dakika bir problem çıkmadığı taktirde yıldız golcü, gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyecek.

5 /7 Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe, Jhon Duran’a yıllık net 15 milyon Euro maaş önerdi.

6 /7 Kiralama ve menajerlik ücretiyle birlikte 1 yıllık maliyetin 20 milyon Euro’nun üzerinde olacağı ifade edildi.