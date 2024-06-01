Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu: Türk hoca da listede

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli hoca Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Mourinho'nun ekibi de netlik kazanmaya başladı. Portekizli hocanın ekibinde bir Türk antrenör de yer alacak.

1 / 14 Sezonu ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

2 / 14 Sarı lacivertliler, İsmail Kartal yerinde dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

3 / 14 Fenerbahçe, Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlarken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

4 / 14 Fenerbahçe sadece şu anda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmiş durumda.

5 / 14 Ayrıca Mourinho'nun antrenör ekibi de belli olmaya başladı.

6 / 14 Portekizli hocanın, 8 yardımcısı olacak ve içlerinde taç antrenörü de olacak.

7 / 14 Ayrıca bir Türk hocanın da, Mourinho'nun yardımcıları arasında olması bekleniyor.

8 / 14 İşte o isimler:

9 / 14 Salvatore Foti (Yardımcı Antrenör)

10 / 14 Ricardo Formosinho (Yardımcı Antrenör)

11 / 14 Giovanni Cerra Analiz şefi

12 / 14 Stefano Rapetti Atletik Performans Antrenörü

13 / 14 Carlos Lalin Atletik Performans Antrenörü