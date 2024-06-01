Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu: Türk hoca da listede

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli hoca Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Mourinho'nun ekibi de netlik kazanmaya başladı. Portekizli hocanın ekibinde bir Türk antrenör de yer alacak.
Sezonu ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.
Sarı lacivertliler, İsmail Kartal yerinde dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlarken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe sadece şu anda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmiş durumda.
Ayrıca Mourinho'nun antrenör ekibi de belli olmaya başladı.
Portekizli hocanın, 8 yardımcısı olacak ve içlerinde taç antrenörü de olacak.
Ayrıca bir Türk hocanın da, Mourinho'nun yardımcıları arasında olması bekleniyor.
İşte o isimler:
Salvatore Foti (Yardımcı Antrenör)
Ricardo Formosinho (Yardımcı Antrenör)
Giovanni Cerra Analiz şefi
Stefano Rapetti Atletik Performans Antrenörü
Carlos Lalin Atletik Performans Antrenörü
Volkan Demirel'in ligi ve Fenerbahçe'yi bilen bir antrenör olarak Mourinho'nun listesinde olacağı iddia edildi.