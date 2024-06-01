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Spor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu: Türk hoca da listede

Haber Merkezi
20:25 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:06 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli hoca Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Mourinho'nun ekibi de netlik kazanmaya başladı. Portekizli hocanın ekibinde bir Türk antrenör de yer alacak.

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Sezonu ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

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Sarı lacivertliler, İsmail Kartal yerinde dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe, Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlarken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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Fenerbahçe sadece şu anda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmiş durumda.

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Ayrıca Mourinho'nun antrenör ekibi de belli olmaya başladı.

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Portekizli hocanın, 8 yardımcısı olacak ve içlerinde taç antrenörü de olacak.

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Ayrıca bir Türk hocanın da, Mourinho'nun yardımcıları arasında olması bekleniyor.

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İşte o isimler:

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Salvatore Foti (Yardımcı Antrenör)

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Ricardo Formosinho (Yardımcı Antrenör)

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Giovanni Cerra Analiz şefi

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Stefano Rapetti Atletik Performans Antrenörü

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Carlos Lalin Atletik Performans Antrenörü

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Volkan Demirel'in ligi ve Fenerbahçe'yi bilen bir antrenör olarak Mourinho'nun listesinde olacağı iddia edildi.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig
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