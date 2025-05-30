Fenerbahçe’de Mourinho için geri sayım: Karar günü belli oldu!

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun geleceği hala belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocanın kaderini belirleyecek tarihi netleştirdi. Şampiyonluk hayallerinin gölgesinde geçen sezonun ardından, bu karar kulübün yeni sezon rotasını şekillendirecek.
Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yönetim ile teknik direktör Jose Mourinho'ya taraftarın tepkisi var.
Fenerbahçe'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jose Mourinho ile yeni sezona başlayıp başlamayacağı merakla bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Ali Koç ve yönetim kurulunun Jose Mourinho ile Konyaspor maçının ardından masaya oturması bekleniyor.
31 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da oynanacak maçla sezona nokta koyacak Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği de bu karşılaşmanın ardından netlik kazanacak.
Ali Koç'un Mourinho ile yolları ayırmak istediği ancak yüksek tazminat yükünün bu kararın önünde engel oluşturduğu iddia ediliyor.