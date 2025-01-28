Fenerbahçe’de sürpriz gelişme: Yıldız futbolcu geri döndü!

Fenerbahçe’de yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalan yıldız futbolcudan sevindirici haber geldi. 23 yaşındaki oyuncu Türkiye’ye geri geldi. İşte detaylar.
Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a karşı oynanan mücadelede sakatlanan Jayden Oosterwolde, operasyon geçirmişti.
Aylarca sahalardan uzak kalacak futbolcu çalışmalarını yurt dışında bireysel olarak sürdürüyordu.
Oosterwolde, Türkiye'ye geri döndü.
Oosterwolde'nin tedavisine İstanbul'da devam edileceği belirtildi.
Oosterwolde'nin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı: