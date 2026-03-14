Fenerbahçe'de Tedesco yolcu: İşte yerine düşünülen isim

Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin takımı emanet etmek istediği isim de ortaya çıktı.
Fenerbahçe yönetimi, son 4 haftada kaybedilen 7 puanın sorumluluğunu teknik direktör Tedesco’ya yükledi.
Fatih Karagümrük karşısında sergilenen kötü futbol, Başkan Sadettin Saran ve yönetimi çileden çıkardı.
Maçın ardından sarı-lacivertli yöneticiler, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Özellikle Trabzonspor karşılaşmasında takımda yaşanan aksaklıklar ve Tedesco’nun hataları masaya yatırıldı.
Yönetici Ali Gürbüz, “Tedesco ile yollar ayrıldı mı?” sorusuna “Böyle bir karar alınmadı. Yarın açıklama yapacağız” yanıtını verdi. Ancak Sözcü’nün haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, İtalyan hocanın görevine son vermeye karar verdi. Bugün saat 16.00’da yapılacak toplantıya Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek de katılacak.
Toplantının ardından yönetimin, takımı İsmail Kartal’a emanet etmeyi düşündüğü aktarıldı.