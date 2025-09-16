Fenerbahçe’de Tedesco’ya sakatlık şoku: Kritik maçta 7 oyuncu eksik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de sezonun 5. haftasında Trabzonspor’u 1-0 yenerek Domenico Tedesco ile ilk galibiyetini aldı. Tedesco, yarın (17 Eylül 2025 Çarşamba) saat 20:00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak erteleme maçı Alanyaspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun yerine göreve getirdiği Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmişti.
Tedesco, Fenerbahçe ile ikinci sınavını yarın yine Kadıköy'de Alanyaspor'a karşı verecek.
Sarı-lacivertliler erteleme maçında Alanyaspor'u konuk ederken, eksikler can sıkıyor. Statü gereği ve sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de birçok futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Tedesco'nun Alanyaspor maçında statü gereği yararlanamayacağı futbolcular Dorgeles Nene, Ederson, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Edson Alvarez.
Sakatlığını atlatan ve dün takımla çalışmalarını sürdüren Nelson Semedo'nun ise karşılaşmada görev alması bekleniyor.