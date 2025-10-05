Yeni Şafak
Fenerbahçe’den gidişi kabus oldu: 8 haftadır forma giyemiyor!

5/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Fenerbahçe’nin Avrupa transfer döneminin son günlerinde La Liga’ya kiraladığı yıldız futbolcu kariyerinin en kötü günlerini yaşıyor. 30 yaşındaki tecrübeli isim La Liga’da geride kalan 8 haftada forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala İspanya La Liga takımlarından Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.


Sarı-lacivertli formayla iki sezon geçiren ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen Hırvat kaleci, şu ana kadar beklentilerinin oldukça uzağında kaldı.


La Liga'da 8. hafta itibarıyla sadece 3 puan toplayarak son sırada bulunan Girona'da Livakovic henüz hiçbir resmi maçta görev alamadı. 30 yaşındaki file bekçisi, kalede rekabet halinde olduğu Arjantinli kaleci Paulo Gazzaniga'nın gerisinde kaldı.


İspanyol basınından Besoccer'ın haberine göre, Gazzaniga son performansıyla Girona kalesine kimin geçeceğine dair tartışmalara son verdi.


Arjantinli eldivenin, La Liga'nın 7. haftasında Espanyol'a karşı oynanan karşılaşmada kalesini gole kapatarak sezon başındaki eleştirilerin aksine oldukça iyi bir performans sergilediği aktarıldı.

Ayrıca Besoccer'da yer alan bir diğer haberde, Girona Teknik Direktörü Michel'in önündeki Valencia ve Barcelona maçlarının büyük önem taşıdığı belirtildi.


Haberde, Michel'in Valencia karşısında iç sahada galibiyet alamaması ve milli ara sonrasında Barcelona deplasmanından da puansız dönmesi halinde görevinde ciddi şekilde sıkıntıya düşebileceği vurgulandı.


