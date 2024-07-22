Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin, müsabaka kadrosu belli oldu. Sürpriz bir isim listeye dahil edildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre'de çıkacak.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele önces teknik direktör Jose Mourinho, müsabaka kadrosunu belirledi.
Jose Mourinho, Cengiz Ünder yerine Ryan Kent'i UEFA listesine yazdı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almayan isimler:
Samet Akaydin
Levent Mercan
Luan Peres
Miguel Crespo
Miha Zajc
Cengiz Ünder
Emre Mor
Burak Kapacak
Umut Nayir