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Spor

Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu

10:03 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:35 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin, müsabaka kadrosu belli oldu. Sürpriz bir isim listeye dahil edildi. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre'de çıkacak.






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Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.











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Bu mücadele önces teknik direktör Jose Mourinho, müsabaka kadrosunu belirledi.












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Jose Mourinho, Cengiz Ünder yerine Ryan Kent'i UEFA listesine yazdı.











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İşte Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almayan isimler:












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Samet Akaydin

Levent Mercan

Luan Peres

Miguel Crespo

Miha Zajc

Cengiz Ünder

Emre Mor

Burak Kapacak

Umut Nayir










#Fenerbahçe
#Lugano
#Jose Mourinho
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