Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin, müsabaka kadrosu belli oldu. Sürpriz bir isim listeye dahil edildi. İşte ayrıntılar...

1 / 6 Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre'de çıkacak.











2 / 6 Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.





















3 / 6 Bu mücadele önces teknik direktör Jose Mourinho, müsabaka kadrosunu belirledi.























4 / 6 Jose Mourinho, Cengiz Ünder yerine Ryan Kent'i UEFA listesine yazdı.





















5 / 6 İşte Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almayan isimler:





















