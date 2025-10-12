Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! A takımla idmanlara başladı

15:1912/10/2025, dimanche
Fenerbahçe, 2021'de Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler'in veliahtını buldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco, futbola Galatasaray altyapısında başlayan 16 yaşındaki genç yeteneği A takımla idmanlara çıkarmaya başladı.

Fenerbahçe, 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalayıp 2023'te Real Madrid'e 20+10 milyon euroya gönderdiği Arda Güler'in yerini doldurmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerde "Yeni Arda Güler" olarak görülen Efe Fettahoğlu, A takımla idmanlara çıkmaya başladı.


Son dönemde Arda Güler ve Yusuf Akçiçek başta olmak üzere altyapıdan A takıma önemli isimler kazandıran Fenerbahçe'de son aday Efe Fettahoğlu oldu.


Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Efe Fettahoğlu, sarı-lacivertlilerde "Yeni Arda Güler" olarak görülürken, 16 yaşındaki futbolcu, Arda Güler'le aynı mevkide görev alıyor ve sol ayağını kullanıyor.



Domenico Tedesco ve Devin Özek'in kararıyla A takıma davet edilen Efe Fettahoğlu ile özel olarak ilgilenilirken, Fenerbahçe'nin genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlandığı ifade ediliyor.


