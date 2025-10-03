Fransa Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor: ‘Ölümcül darbe’

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Chobani Stadyumu’nda Fransız ekibi Nice’i 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Maçın kahramanı, 3. ve 25. dakikalarda attığı iki golle Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli yıldızdan Fransa basınında övgüyle bahsedildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Nice'i 2-1 yenen Fenerbahçe'nin bu zaferi Fransa basınında da geniş yer buldu. Fransız basınında Fenerbahçe - Nice maçı için yapılan yorumlar şöyle:
Le Figaro: "Nice Avrupa sahnesinde düşmeye devam ediyor. Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Nice, iki maç sonunda sıfır puanda kaldı ve geçen yılki kabusu tekrar yaşayabilir."
L'Equipe: "Nice, Fenerbahçe'ye yenilerek Avrupa Ligi'nde iki maçta ikinci mağlubiyetini aldı. Savunma zaaflarının etkisi altında kalan Nice, bu turnuvada henüz puan alamadı. Kerem Aktürkoğlu attığı iki golle Fener kamuoyunun gönlünü fethetti."
RMC Sport: "Berbat bir seri: Nice'in Avrupa Kupalarındaki felaket istatistikleri. OGC Nice, Avrupa Kupaları'nda üst üste 14. kez galibiyet alamadı. Üzücü ve endişe verici bir sonuç. Nice, Türkiye topraklarında bir kez daha yenilgiye uğradı. Savunmada hâlâ zayıf olan Nice, Aktürkoğlu'nun hızlı iki golüne maruz kaldı."
Foot01: "Nice, Fenerbahçe'de batmaya devam etti. Fenerbahçe iki maçta da puan alamayan ve Avrupa Ligi normal sezonunun son sıralarında yer alan Franck Haise'nin Nice'ini zorlanmadan mağlup etti."
Foot Mercato: "İstanbul'da bir mucize yaşanmadı. Avrupa Ligi'nin 2. haftasında, OGC Nice, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Aktürkoğlu'nun 25 dakikada attığı iki gol, Kevin Carlos'un devre arasında attığı penaltı golüyle farkı kapatmasına rağmen Nice için ölümcül bir darbe oldu."