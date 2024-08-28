UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. İsviçre ekibine galibiyetini getiren golü 87. dakikada Virginius kaydetti. Fernando Muslera yenilen golün ardından rakibe yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart gördü. Galatasaray-Young Boys maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 8 Sarı-kırmızılılar taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

2 / 8 Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Young Boys'u konuk etti.

3 / 8 Santra öncesi geçtiğimiz gün hayatını kaybeden teknik direktör Eriksoon adına saygı duruşu düzenlendi.

4 / 8 Galatasaray, 3-2'nin rövanşında sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti.

5 / 8 Young Boys'un tek golünü 87. dakikada Virginius kaydetti.

6 / 8 Fernando Muslera yenilen golün ardından rakibine yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

7 / 8 Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek.