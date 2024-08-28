UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. İsviçre ekibine galibiyetini getiren golü 87. dakikada Virginius kaydetti. Fernando Muslera yenilen golün ardından rakibe yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart gördü. Galatasaray-Young Boys maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Sarı-kırmızılılar taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Young Boys'u konuk etti.
Santra öncesi geçtiğimiz gün hayatını kaybeden teknik direktör Eriksoon adına saygı duruşu düzenlendi.
Galatasaray, 3-2'nin rövanşında sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti.
Young Boys'un tek golünü 87. dakikada Virginius kaydetti.
Fernando Muslera yenilen golün ardından rakibine yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek.