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Spor

Galatasaray sahasında Young Boys'a mağlup oldu: Devler Ligi'ne veda etti |ÖZET

00:01 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:14 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. İsviçre ekibine galibiyetini getiren golü 87. dakikada Virginius kaydetti. Fernando Muslera yenilen golün ardından rakibe yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart gördü. Galatasaray-Young Boys maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Sarı-kırmızılılar taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Young Boys'u konuk etti.

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Santra öncesi geçtiğimiz gün hayatını kaybeden teknik direktör Eriksoon adına saygı duruşu düzenlendi.

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Galatasaray, 3-2'nin rövanşında sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti.

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Young Boys'un tek golünü 87. dakikada Virginius kaydetti.

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Fernando Muslera yenilen golün ardından rakibine yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek.

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GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇ ÖZETİ


Galatasaray - Young Boys maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Galatasaray
#Young Boys
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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