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Galatasaray’a bir kez daha Al Hilal engeli: City’nin yıldızını istiyorlar

Galatasaray’a bir kez daha Al Hilal engeli: City’nin yıldızını istiyorlar

Orhan Emre Genç
14:288/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilen Manchester City’nin yıldız oyuncusu için flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunu transfer listesinin zirvesine yazdı.

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bernardo Silva için sürpriz bir takım devreye girdi.


Foot Mercato'nun haberine göre; Portekizli yıldız için Al-Hilal'in transfer listesinin başına yazdığı belirtildi.


Henüz resmi bir teklifle Manchester City kapısını çalmayan Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmiyete kavuşturduktan sonra Silva'yı da kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Manchester City ile 49 resmi maçta mücadele eden Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asist yaptı.


Bernardo Silva, bu sezon Manchester City ile 49 resmi maçta forma giydi ve 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 70 milyon euro olan oyuncunun, Manchester City ile sözleşmesi 2026’da sona eriyor.


Foot Mercato, Al-Hilal’in Silva’ya yıllık 20 milyon euro’yu aşan bir maaş teklif etmeye hazırlandığını ve oyuncunun son sözleşme yılında olması nedeniyle transferin cazip bir bonservis bedeliyle gerçekleşebileceğini yazdı.

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