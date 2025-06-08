Galatasaray’a bir kez daha Al Hilal engeli: City’nin yıldızını istiyorlar

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilen Manchester City’nin yıldız oyuncusu için flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunu transfer listesinin zirvesine yazdı.
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bernardo Silva için sürpriz bir takım devreye girdi.
Foot Mercato'nun haberine göre; Portekizli yıldız için Al-Hilal'in transfer listesinin başına yazdığı belirtildi.
Henüz resmi bir teklifle Manchester City kapısını çalmayan Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmiyete kavuşturduktan sonra Silva'yı da kadrosuna katmak istiyor.
Bu sezon Manchester City ile 49 resmi maçta mücadele eden Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asist yaptı.
Bernardo Silva, bu sezon Manchester City ile 49 resmi maçta forma giydi ve 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 70 milyon euro olan oyuncunun, Manchester City ile sözleşmesi 2026’da sona eriyor.
Foot Mercato, Al-Hilal’in Silva’ya yıllık 20 milyon euro’yu aşan bir maaş teklif etmeye hazırlandığını ve oyuncunun son sözleşme yılında olması nedeniyle transferin cazip bir bonservis bedeliyle gerçekleşebileceğini yazdı.