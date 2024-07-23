Galatasaray'a piyango vurdu: Tete'ye talip çıktı!

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda hareket eden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncuların başında gelen Tete ile yollarını ayırmak istiyor. Brezilyalı oyuncuya sürpriz talip çıktı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezon kadro planlaması sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon uygulanacak olan 14 yabancı oyuncu kuralının ardından kolları sıvadı.
Yönetim teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.
Okan Buruk'un kadroda görmek istemediği futbolcuların başında gelen Tete'ye talip çıktı.
Yunan ekiplerinden Panathinaikos, Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Yeşil-beyazlılar, Tete için Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı.
Sarı-kırmızılılar kiralama teklifine ret yanıtı verirken oyuncuyu 7 milyon eurodan aşağı bırakmak istemiyor.
Panathinaikos teklifini revize ederek bu transferi bitirmek istiyor.
24 yaşındaki futbolcu ilk etapta Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmasa da Yunan ekibi oyuncuyu ikna edeceğini düşünüyor.
Tete geçtiğimiz sezon toplamda 45 maça çıkarken 3 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.