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İspanyol basını La Liga’da Jose Mourinho’yu isteyen takımı duyurdu

İspanyol basını La Liga’da Jose Mourinho’yu isteyen takımı duyurdu

10:276/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefiyle takımın başına getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu isteyen takım belli oldu. Sarı-lacivertliler ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Portekizli çalıştırıcı hakkında transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Jose Mourinho’yu isteyen takım…

Sezon başında Fenerbahçe'de göreve gelen Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekiple şampiyonluk hedefi için yoluna devam ediyor.


Dünyaca ünlü çalıştırıcıyla ilgili birçok transfer iddiası basında gündeme gelirken sürpriz bir takımın listesinde yer aldığı öğrenildi.


İspanya LaLiga'da son 4 maçtır galibiyeti bulunmayan Real Betis, teknik direktörleri Manuel Pellegrini ile yolları ayırmanın eşiğinde.


ElGolDigital'de yer alan haberde; İspanyol ekibi, Pellegri'nin takımdan gönderilmesi halinde Jose Mourinho'nun düşünüldüğü "Zamanı geldi" başlığıyla duyuruldu.


Ancak haberin detaylarında Real Betis'in bu değişimi gerçekleştirmesinin oldukça zor olduğu bilgisi verildi.

Fenerbahçe yönetiminin sezon sona ermeden Jose Mourinho'nun ayrılmasına izin vermeyeceği aktarıldı.


Manuel Pellegri'nin yıllık 6 milyon Euro kazandığına dikkat çekilirken Mourinho'nun ise 11 milyon Euro'ya yakın bir yıllık kazancı olduğu vurgulandı.


Portekizli çalıştırıcının Real Betis'in başına geçmesi halinde önemli bir bütçe talep edeceği ve bu durumdan dolayı da transferin kısa sürede gerçekleşmeyeceği bildirildi.


#Jose Morinho
#Real Betis
#Fenerbahçe
#La Liga

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