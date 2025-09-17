İspanyol hükümetinden flaş karar: İspanya 2026 Dünya Kupası'ndan çekilebilir

İspanya hükümeti, Gazze'de soykırım yapan işgali İsrail'e tepkisini giderek artırırken son olarak futbolda flaş bir eylemi gündeme aldı. Boğalar, 2026 Dünya Kupası'ndan çekilebilir. İşte detaylar...
İspanya hükümetinin, işgalci İsrail'e karşı tepkileri giderek artıyor.
İspanyol hükümeti, son olarak futbolu da doğrudan etkileyebilecek bir kararı gündemine aldı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanya hükümeti, 2026 Dünya Kupası'na İsrail'in katılması durumunda Dünya Kupası'ndan çekilmeyi planlıyor.
İspanya, A Milli Futbol Takımı ile 2026 Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda yer alıyor.
Elemelere 2'de 2 yaparak başlayan İspanya, Bulgaristan'ı ve son olarak A Milli Takımımızı yenmişti.
İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesini istemişti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geçtiğimiz günlerde, Ukrayna'yı işgalinden dolayı uluslararası sportif müsabakalarında Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı da geçerli olmasını istemişti.