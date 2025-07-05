Liverpool'dan duygulandıran hareket! Jota'nın ailesi için anlamlı jest

Premier Lig ekibi Liverpool, İspanya'da geçirdiği trafik kazası sonrası 28 yaşında hayatını kaybeden Portekizli oyuncusu Diogo Jota'nın ailesi için anlamlı bir harekette bulundu.
Liverpool, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota'nın ani ölümüyle sarsıldı.
İngiliz devi, Portekizli oyuncusunun yasını tutarken örnek bir harekete imza attı.
Record'un haberine göre Liverpool, Diogo Jota'nın ailesine futbolcunun Haziran 2027'ye kadar olan sözleşmesindeki tüm maaşı ödeyecek.
Buna ek olarak İngiliz ekibinin, Jota'nın çocuklarının tüm eğitim masraflarını da ömür boyu karşılayacağı ifade edildi.
Diogo Jota, 2020 yılından bu yana Liverpool forması giyiyordu.