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Marca'dan dikkat çeken Arda Güler yorumu: Bernabeu'dakiler saçlarını yoluyor

Marca'dan dikkat çeken Arda Güler yorumu: Bernabeu'dakiler saçlarını yoluyor

12:1423/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Real Madrid'de Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile oynanan maçın son yarım saatinde forma şansı buldu. Performansıyla beğeni toplayan milli futbolcu için Marca'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en farklı galibiyetine Real Madrid imza attı. 




Eflatun-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında sahasında karşılaştığı Salzburg’u 5-1 mağlup etti. 

Ancelotti’nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 23. ve 34. dakikalarda Rodrygo, 48. dakikada Kylian Mbappe ile 55. ve 77. dakikalarda Vinicius Junior kaydetti. Salzburg’un tek sayısı ise 85. dakikada Bidstrup’tan geldi.

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ise 63. dakikada Ceballos’un yerine oyuna dahil oldu. 

19 yaşındaki genç yıldız, kısa sürede gösterdiği performansla yine beğeni topladı.

İspanyol basınından Marca, Arda Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:


"Arda Güler için daha fazla dakika, lütfen! Arda Güler yarım saat oynadı ve klasını gösterdi. Ne zaman oyuna girse Bernabeu'dakiler çok az oynadığı için saçlarını yoluyor."

#Şampiyonlar Ligi
#Arda Güler
#Salzburg

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