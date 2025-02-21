Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli isme övgü: Derbide ilk 11'de oynar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırdı. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın başarılı ismine övgüler yağdırdı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi. Kahveci, Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek için övgü dolu ifadeler kullandı ve derbi iddiasında bulundu. Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
"Geriden oyun kurulumunda Fenerbahçe'nin atakları hep Yusuf Akçiçek'in tarafından. Solda Kostic öne gidiyor, Szymanski araya giriyor. Szymanski yoksa Tadic araya giriyor. Hep nereden? Yusuf'un oradan."
"Ayağı da temiz. Kafa topları da iyi. Gördüğüm kadarıyla da açıklamalarına baktığımda maç önü ve sonu konuşmaları mütevazi, ayakları da sağlam yere basıyor."
"Mourinho'dan inanılmaz güven almış, buralarda oynatıyor. Daha ne olsun! Parantezi açıp kapatmayalım. Devam, devam, devam... Gerçekten övülesi. Maşallah diyelim nazar değmesin."
"Yurt dışından biri istese Mourinho önerir. Gerçekten o kadar iyi oynuyor. Ve şu anda derbi geliyor. Çağlar ile Djiku dönecek mi dönmeyecek mi? Djiku'nun dönme ihtimali konuşuluyordu."
"Sonuçta son maçta da süre almayan bir oyuncuyu oynatacağını düşünmüyorum. Yusuf derbide ilk 11'de oynar. Ben yazarım."