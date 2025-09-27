Nihat Kahveci'den Galatasaray sözleri: Böyle devam ederse şok olacaklar

Galatasaray, birçok pozisyon verdiği maçta Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın futboluyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Nihat Kahveci'nin Alanyaspor-Galatasaray maçıyla ilgili Kontraspor'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Son dönemde kazananla başlıyorum. Bugün oyunun kazananı, futbolun bütün doğrularını sahanın içinde yapan, Galatasaray'a karşı girebileceği pozisyonların 5 kat fazlasını giren, cepheden şut çeken, altı pasta gol kaçıran, topu direkten dönen, 90+5'te bile 3 gol atma ihtimali olan Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Tek eksik, bugün top ağlarla buluşmadı. Maçın hakkı normalde 6-1, 7-1."
"Uğurcan Çakır, Muslera misali şampiyonluk modunu açtı. Muslera'yı efsane yapan performansları buydu. Özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ın en iyisiydi."
"Galatasaray'a ne oldu? Tempona ne oldu? Önde baskına ne oldu? Sonradan oyuna girenler bir katkı sağlarsınız ama ne oldu? Uğurcan olmasa... Rakip 12 tane pozisyona girdi. Bu futbolu gördükten sonra 'Salı akşamı gelmesin' diyenler olabilir. Allah korusun Liverpool'a karşı böyle oynamayın. Ekitike, Ogundu'nun girdiği pozisyonlara girerse hat-trick yapar."
"Ne oluyor bilmiyorum. Melekler mi koruyor, rakip oyuncuların ayağı mı titriyor, inme mi iniyor, gözleri mi kararıyor, ne oluyor bilmiyorum. Bu kadar pozisyon oldu, Galatasaray'ın kale sıfır. Çok enteresan. Buradan şimdiden söylüyorum, Şampiyonlar Ligi için konuşmuyorum orada cezalandırıyorlar. 12 dakikada 3 gol atıyor sana. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, bir gün Süper Lig’de biri onları öyle bir cezalandıracak ki şok olacaklar."
"Galatasaray'ın bir an önce toparlanması lazım. Fizik, istek, konsantrasyon olarak iyi değil."
"Al sana Galatasaray'ın performansını anlatan en iyi istatistik. Nasıl sıfır korner ya? Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden, bu kadar kadro farkı, ekonomik fark varken nasıl korner atamaz? Böylesini izlediniz mi? Frankfurt bile bu kadar gelemedi Galatasaray'ın kalesine."
"Sane... Bir maça da top kaptırmadan başla ya! Bir şey var adamda. Ağırlaşmış, saha içinde gamsız. Sane'ye ne oldu bilmiyorum, çok kötü."