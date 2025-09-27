Nihat Kahveci'den Galatasaray sözleri: Böyle devam ederse şok olacaklar

"Ne oluyor bilmiyorum. Melekler mi koruyor, rakip oyuncuların ayağı mı titriyor, inme mi iniyor, gözleri mi kararıyor, ne oluyor bilmiyorum. Bu kadar pozisyon oldu, Galatasaray'ın kale sıfır. Çok enteresan. Buradan şimdiden söylüyorum, Şampiyonlar Ligi için konuşmuyorum orada cezalandırıyorlar. 12 dakikada 3 gol atıyor sana. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, bir gün Süper Lig’de biri onları öyle bir cezalandıracak ki şok olacaklar."