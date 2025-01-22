Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam alınan Bologna mağlubiyetinin ardından teknik direktör Nuri Şahin ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Bundesliga'da Borussia Dortmund ile 18 maç, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç ve DFB'de 2 maça çıkan Nuri Şahin 12 galibiyet, 11 mağlubiyet, 4 beraberlik elde etti.
Borussia Dortmund, bu sezon Edin Terzic yerine göreve gelen teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Alman ekibinden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Nuri Şahin artık kendi yollarına gidiyor" ifadeleri kullanıldı.
Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken de "Nuri Şahin'i ve çalışmalarını gerçekten takdir ediyoruz, uzun bir işbirliği istiyorduk ve sporda birlikte bir dönüm noktasına ulaşacağımızı sonuna kadar umuyorduk.
Üst üste dört yenilgiden sonra, son dokuz maçta alınan tek galibiyet nedeniyle ve şu anda Bundesliga sıralamasında onuncu olduğumuz için, maalesef mevcut takımyıldızında sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize olan inancımızı kaybettik.
Bu karar kişisel olarak beni de üzüyor ama Bologna maçından sonra artık kaçınılmazdı." açıklamasını yaptı.
Borussia Dortmund, Nuri Şahin yönetimindeki 27 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.
36 yaşındaki teknik adam maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı.
Bundesliga'da 25 puanla 10. sırada yer alan sarı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ni ise 12 puanla 13. sırada yer alıyor.