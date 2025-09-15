Yeni Şafak
Okan Buruk’tan sürpriz hamle: Singo için kararını verdi!

10:0115/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunma hattı için beklenmedik bir karar aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo'yu hangi pozisyonda kullanacağına dair kararını verdi.


Sarı-kırmızılı takımda savunmadaki istikrarıyla öne çıkan Roland Sallai dikkat çekiyor.


Sağ bekte de görev yapan Macar futbolcu, hücuma katkısıyla fark yaratıyor.


SİNGO STOPERE GEÇEBİLİR



Teknik direktör Okan Buruk, Sallai'nin performansından memnun olduğu için yeni transfer Wilfried Singo'yu henüz 11'de düşünmedi.


Ancak Singo'nun, formda Sallai nedeniyle ilk 11'de Abdülkerim'in yerine stoperde görev alabileceği öğrenildi. 

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Singo
