Piatek’ten transfer itirafı: ‘Real Madrid beni alacaktı’

RAMS Başakşehir’in golcü oyuncusu Krzysztof Piatek, Polonya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyeriyle ilgili konuşan Piatek’in Real Madrid itirafı ses getirdi. Detaylar haberimizde.
RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, kariyeriyle ilgili Polonya basınından meczyki.pl'ye açıklamalarda bulundu.
2019 yılında Real Madrid'in kendisini takip ettiğini ancak transfer sürecinin belirsizliği ve Milan yönetiminin tepkisi nedeniyle geri adım attığını söyleyen Piatek, "Milan'da ikinci yıl da gol atmaya devam edersem Real Madrid'in beni ya da Jovic'i alacağı bir durum vardı.
Gözlemcilerin beni izlediğini ve Milan'dan benim hakkımda bilgi topladıklarını biliyordum. Yöneticiler Leonardo ve Maldini ile bir toplantı yaptım. Çevremdekilerin Real Madrid hakkında konuşmasına ve konuyu gündeme getirmeye çalışmasına biraz kızmışlardı.
Bunun uygunsuz olduğunu düşündüler çünkü zaten Milan gibi büyük bir kulüpte oynuyordum. Geri çekildim çünkü bu konuda hiçbir şey bilmiyordum." ifadelerini kullandı.
Rams Başakşehir formasıyla 39 maça çıkan Piatek, 28 gol 4 asistlik performans sergiledi.