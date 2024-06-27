Rafa Silva'nın forma numarası belli oldu

31 yaşındaki futbolcu, "Kariyerinizde sizi en çok etkileyen futbolcu kimdi?" sorusuna da şu şekilde cevap verdi:





"Bu gerçekten çok iyi, güzel bir soru. Bu benim bile cevaplayamayacağım bir soru çünkü kariyerim boyunca birçok farklı isimle maça çıktım ve hepsi bana o kadar çok şey kattı ki, aslında bir isim belirtmem adil olmaz. Ben onları biliyorum ve işlerin böyle kalması daha iyi."