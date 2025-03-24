Rıdvan Dilmen'den Macaristan maçı sonrası sert çıkış! "Daha ne yapsın?"

Montella'yı övmeye devam eden Rıdvan Dilmen sözlerini şöyle noktaladı:





"Montella forvetsiz oyun oynatmıyor. Biz İzlanda'da 4, üç gün önce 3, bugün de 3 attık. Daha ne atacak yani bu takım! Bu diziliş nasıl 4-6-0 olabilir? Böyle bir şey yok yani. 4-2-4 aslında."