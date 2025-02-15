Sivas'ta okul bahçesinde keşfedildi, Premier Lig'e transfer oldu

Ayvalıoğlu, Yasin Özcan'ın başarısıyla her daim gurur duyduğunu belirterek, "Yasin vefalı bir çocuk, kendisine teşekkür ediyorum. Hangi programa çıksa 'Beni Ahad hocam buldu, keşfetti' demesi bize gurur veriyor. Bunları söylemesi bize yetiyor" diye konuştu.





Yasin Özcan ile sürekli telefonla görüştüğünü, Sivas'a geldiğinde kendisini ziyaret ettiğini belirten Ayvalıoğlu, eski öğrencisine başarı diledi.