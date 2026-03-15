Uğurcan Çakır'dan alkış alan hareket! Hakem tebrik etti

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği mücadelede, sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır örnek bir duruş sergiledi.
Maçın 32. dakikasında, skor henüz değişmemişken gelişen Başakşehir atağında Yusuf Sarı, sağ çaprazdan sert bir şut çıkardı.
Topun üstten auta gitmesi üzerine maçın hakemi Batuhan Kolak ve yardımcısı, kale vuruşunu işaret etti. Ancak pozisyonun kahramanı Uğurcan Çakır, bu karara sessiz kalmadı.
Topun kendi müdahalesiyle dışarı çıktığını fark eden deneyimli file bekçisi, hakem Batuhan Kolak'ın yanına giderek "karar korner olmalı" uyarısında bulundu.
Bu dürüstlüğün ardından hakem kararını değiştirerek topu Başakşehir’e verdi.
Başakşehirli futbolcular ve hakem Kolak, Uğurcan’ın yanına giderek bu centilmence hareketi nedeniyle kendisini tebrik etti.