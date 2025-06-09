“Bu yapay zekâ, anlamak, açıklamak ve öngörüde bulunmak üzere eğitildi; tıpkı bencil olmayan, idealize edilmiş bir bilim insanı gibi.”





Bengio, yapay zekânın insanları memnun etmeye odaklanmış bir aktör gibi değil, bir psikolog gibi —hatta bir sosyopatı inceleyen ama öyle davranmayan bir bilim insanı gibi— davranması gerektiğini belirtiyor.