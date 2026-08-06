Ne klima ne de pencere etki edecek: Sıcaklık 40 dereceye dayanacak İstanbul kavrulacak
'Omega Blokajı' bitti: Eyyam-ı Bahur başlıyor! Bizi koruyan Omega Blokajı'nın etkisini yitirmesiyle İstanbul kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor. Ağustos ayı, son 30 yılın en sıcak dönemi olacak. Meteoroloji'nin Megakent için yaptığı son uyarı tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaşacağı kentte gece boyunca da bunaltıcı havanın etkili olması beklenirken, uzmanlar sıcak çarpmasının hayati sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yüksek nem nedeniyle İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Gece saatlerinde de serinlemenin beklenmediği kentte uzmanlar, sıcak çarpmasının hayati sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekerek özellikle risk grubundaki vatandaşları uyardı.
İstanbul'da gece bile nefes almak zorlaşacak
Meteoroloji'nin tahminlerine göre sıcak hava dalgası gün batımıyla etkisini kaybetmeyecek. Yüksek nem ve rüzgarın azalması nedeniyle gece saatlerinde de bunaltıcı hava etkisini sürdürecek. Uzmanlar özellikle klima bulunmayan ortamlarda kalan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
Asıl tehlike termometrede değil: Nem etkiyi katlıyor
Hava sıcaklığı 32-33 derece seviyelerinde seyredecek olsa da yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Uzmanlar, vücudun kendini soğutmasını zorlaştıran nemin sıcak çarpması riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekiyor.
Sıcak çarpmasına dikkat
Aşırı sıcak ve yüksek nem, vücudun ısı dengesini bozarak sıcak çarpmasına neden olabiliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanlar risk grubunda yer alıyor. Uzmanlar, belirtilerin erken fark edilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Sıcak çarpmasının belirtileri neler?
Vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması
Şiddetli baş ağrısı
Baş dönmesi ve sersemlik hissi
Bulantı ve kusma
Bilinç bulanıklığı, konuşmada güçlük
Bayılma veya bilinç kaybı
Kalp atışlarının hızlanması
Cildin sıcak, kızarık ve çoğu zaman kuru olması
Kas krampları ve aşırı halsizlik
Kimler daha büyük risk altında?
65 yaş üstü vatandaşlar, çocuklar, hamileler, kronik hastalığı bulunanlar, açık alanda çalışanlar ve yeterli sıvı tüketmeyen kişiler sıcak çarpmasına karşı en riskli gruplar arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu kişilerin günün sıcak saatlerinde mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmasını öneriyor.
Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın
Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını öneriyor. Açık renkli ve bol kıyafetlerin tercih edilmesi, bol su tüketilmesi, ağır egzersizlerden kaçınılması ve yaşlılar ile çocukların doğrudan güneş altında bırakılmaması tavsiye ediliyor.
Ne zaman tehlikeli hale geliyor?
Sıcak çarpması belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden kişinin serin bir ortama alınması, sıkı kıyafetlerinin gevşetilmesi ve soğuk uygulama yapılması gerekiyor. Bilinç bulanıklığı, bayılma, nöbet geçirme veya vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması durumunda ise 112 Acil Sağlık ekiplerine derhal haber verilmesi gerekiyor. Tedavi edilmediğinde sıcak çarpması; beyin, kalp, böbrek ve diğer organlarda kalıcı hasara yol açabiliyor.
Uzmanlardan korunma önerileri
Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.
Gün boyunca bol su tüketin, susamayı beklemeyin.
Açık renkli, bol ve ince kıyafetler tercih edin.
Güneş altında yoğun fiziksel aktivitelerden kaçının.
Çocukları ve evcil hayvanları kapalı araçta kesinlikle bırakmayın.
Alkol ve aşırı kafein tüketiminden kaçının, hafif beslenin.
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