Sapanca’da mahsur kalan 2’si çocuk 8 kişiyi AFAD kurtardı

Sakarya'da felaket havadan görüntülendi: Evler toprak altında kaldı, iki mahalle ulaşıma kapandı

Sakarya genelinde günlerdir aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağışlar, heyelan ve toprak kaymalarına yol açarak kentte hayatı olumsuz etkiledi. Karasu ilçesinde dağdan sürüklenen kaya ve çamur yığınları evlere zarar verip bir yapıyı kullanılamaz hale getirirken, Geyve ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle D-650 kara yoluna bağlanan mahalle yolları ulaşıma kapandı. Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir kısmı suyla kaplanan Alandere Mahallesi de havadan görüntülendi.