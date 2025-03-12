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Gazete Duvar yayın hayatına son verme kararı aldı: Resmi açıklama geldi

Gazete Duvar yayın hayatına son verme kararı aldı: Resmi açıklama geldi

14:3212/03/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Gazete Duvar kapandı
Gazete Duvar kapandı

2016 yılında yayın hayatına başlayan Gazete Duvar, yayın hayatına son verdi. Yapılan resmi açıklamada kapatılma kararına ilişkin, “Google’ın algoritma değişikleri ile birlikte birbirini tetikleyen ve devamının da geleceğini düşündüğümüz çok ciddi gelir kayıplarına uğramaya başladık.” denildi.

Gazete Duvar, yayın hayatına son verme kararı aldı. Karar, ekonomik gerekçeler nedeniyle alındı. Gazete Duvar’ın sahibi Vedat Zencir, bir açıklama yaptı.

Gazete Duvar'ın sahibi Vedat Zencir, ''Bu saatten sonra bizim elimizde bir ölçü yok. Günümüzün en büyük sorun artık, Google'ın yarattığı medya çölleşmesinin tam ortasında bulunuyoruz. Önümüzde bir hesap yapma durumumuz kalmadı' diye konuştu.

Gazete Duvar neden kapandı?

Zencir, Gazete Duvar'ın kapanmasına dair şunları söyledi: “Sözü uzatmadan veda nedenlerimize gelecek olursak: Gazete Duvar hem anlayış hem de geniş bir kadro olarak belirli iddialarla ortaya çıktı. Başlangıçta önümüze beş yılda kendi ayakları üzerine durabilen bir gazeteye ulaşma hedefi koyduk. Tabii bunun ne kadar zor olduğunu biz de hızla değişen şartlar içinde tecrübe ettik. Bütün zorluklara rağmen de bu ufkumuzu hiç kaybetmedik. Fakat son dönemlerde küresel çapta başlayan ve bizi de etkileyen bir medya çölleşmesinin ortasında bulduk kendimizi. Google’ın algoritma değişikleri ile birlikte birbirini tetikleyen ve devamının da geleceğini düşündüğümüz çok ciddi gelir kayıplarına uğramaya başladık. Yaptıkları için hesap da vermeyen küresel bir teknoloji devinin insafına kalmak gazetecilik açısından giderek alevlenen ayrı ve güncel bir tartışma konusu.”



#Gazete Duvar
#Gazete Duvar sahibi
#Vedat Zencir

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