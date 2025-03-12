Zencir, Gazete Duvar'ın kapanmasına dair şunları söyledi: “Sözü uzatmadan veda nedenlerimize gelecek olursak: Gazete Duvar hem anlayış hem de geniş bir kadro olarak belirli iddialarla ortaya çıktı. Başlangıçta önümüze beş yılda kendi ayakları üzerine durabilen bir gazeteye ulaşma hedefi koyduk. Tabii bunun ne kadar zor olduğunu biz de hızla değişen şartlar içinde tecrübe ettik. Bütün zorluklara rağmen de bu ufkumuzu hiç kaybetmedik. Fakat son dönemlerde küresel çapta başlayan ve bizi de etkileyen bir medya çölleşmesinin ortasında bulduk kendimizi. Google’ın algoritma değişikleri ile birlikte birbirini tetikleyen ve devamının da geleceğini düşündüğümüz çok ciddi gelir kayıplarına uğramaya başladık. Yaptıkları için hesap da vermeyen küresel bir teknoloji devinin insafına kalmak gazetecilik açısından giderek alevlenen ayrı ve güncel bir tartışma konusu.”