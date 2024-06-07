Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel bir haberin müjdesini yapmıştı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar için faizsiz kredi haberini verdi. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftler çin iki yılı geri ödeme şartı olmaksızın 48 ay vade ile 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." dedi. Peki faizsiz evlilik kredi başvuru ekranı ne zaman açılacak? Faizsiz evlilik kredisine nasıl başvuru yapılır, evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı belli oldu mu?