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Damat adayları şimdi yandı: Yetkili isim yeni kararı açıkladı! Gelinlik denemeleri ücretli olacak

Hayallerinizdeki gelinliği bulmak için birçok mağazayı dolaşmanız ve onlarca gelinliği denemeniz gerekebilir. Bazı gelinlik mağazaları, gelinlik denemeleri için ücret talep edebilirken, bazı mağazalar ücretsiz deneme imkanı sunmaktaydı. Artık kural değişti. Alınan yeni karar damat adaylarını üzecek. Gelinlik denemeleri ücretli mi olacak?

10:56 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Gelinlik denemesi ücretli mi?
Gelinlik denemesi ücretli mi?

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelinlikçilerde de yoğunluk arttı. Hayallerindeki gelinliği bulmak için birçok mağazayı dolaşan gelin adayları, gelinlikleri denemeden önce akıllarına takılan birçok soruya yanıt arıyor. Peki gelinlik denemeleri ücretli mi?

Ankara'da gelinlik denemek isteyenlerden ücret alınacak

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemesinin ücretli olmasına karar verildiğini duyurdu. Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik provalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. NTV'de yer alan habere göre, Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını duyurdu.

Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünürken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını ifade ediyor. Deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o para fiyattan düşülecek.

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