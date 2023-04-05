Türkiye’nin otomobili Togg’u satın almak için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan, 177 bin 467 kişiden 20 bini çekilen kura sonucu T10X modelini almaya hak kazandı. Togg'un ilk teslimleri bu ayda yapılacak. Araçlarını teslim alacak şanslı kişilerin en çok merak ettiği 'Togg full şarj kaç TL?' sorusunun cevabı. Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo, fiyat listesini yayımladı. Togg'da kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Peki kısa menzilli ile uzun menzilli Togg şarj ile kaç kilometre yol alacak? Togg şart istasyonları nerede?