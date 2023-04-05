Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri
Bozcaada ve Gökçeada feribot saatlerine Gestaş tarafından bayram güncellemesi yapıldı. Gestaş’tan yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan ve 24 Nisan'da Bozcaada ve Gökçeada deniz ulaşımında sefer sayıları arttırıldı.
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerleri arttırıldı mı?
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerleri arttırıldı mı?
Buna göre, Bozcaada hattında daha önce 8 olan sefer sayısı 16'ya, Gökçeada hattında ise 6'dan 10'a çıkarıldı.
Bayramda Bozcaada-Geyikli, Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri kaçta kalkıyor?
Bayramda Bozcaada-Geyikli, Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri kaçta kalkıyor?
- Bayram tatili süresince vatandaşların mağdur olmamaları için Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 22.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.30'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya da 05.00, 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00'de sefer yapılacak.
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2 saat önce