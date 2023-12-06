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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda evinde 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK'yı ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Göztepe evinde 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK’yı konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Peki, Göztepe - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi ve canlı skor ekranı.

12:07 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Göztepe evinde 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK’yı konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Göztepe evinde 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK’yı konuk ediyor.
Göztepe,
4. turda evinde 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak. 3. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Göztepe’nin 2 galibiyeti bulunuyor. İki takım en son 2015 yılında karşılaştı. Peki, Göztepe - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

GÖZTEPE - 1461 TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Göztepe - 1461 Trabzon FK maçı
bugün saat 14.00
’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

GÖZTEPE - 1461 TRABZON FK CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI



#Göztepe
#1461 Trabzon FK
#Ziraat Türkiye Kupası
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