Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Göztepe evinde 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK’yı konuk ediyor.
Göztepe,
4. turda evinde 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak. 3. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Göztepe’nin 2 galibiyeti bulunuyor. İki takım en son 2015 yılında karşılaştı. Peki, Göztepe - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.
GÖZTEPE - 1461 TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
GÖZTEPE - 1461 TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Göztepe - 1461 Trabzon FK maçı
bugün saat 14.00
’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
GÖZTEPE - 1461 TRABZON FK CANLI SKOR
GÖZTEPE - 1461 TRABZON FK CANLI SKOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
#Göztepe
#1461 Trabzon FK
#Ziraat Türkiye Kupası
2 saat önce