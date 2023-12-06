Göztepe,

4. turda evinde 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak. 3. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Göztepe’nin 2 galibiyeti bulunuyor. İki takım en son 2015 yılında karşılaştı. Peki, Göztepe - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.