GSS PRİM BORCU SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: GSS borcu ne zaman silinecek, kimler yararlanacak?

"GSS borcu ne zaman silinecek, kimler yararlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. GSS prim borcu silindi mi sorusu düzenleme ile beraber gündemde yer alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, geçtiğimiz haftalarda yaptığın açıklamada Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini bildirmişti. İlgili düzenleme 1 Ocak 2015 öncesine ait borçları kapsıyor. Yapılan açıklamaya göre de bu seferki aftan 400 bin kişi yararlanacak ve 2 milyar liralık borç silinecek. İşte GSS prim borcu affı son dakika haberleri...

GSS PRİM BORCU NE ZAMAN SİLİNECEK?

Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.





Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.





Teklif Meclis'ten geçikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.





GSS PRİM AFFINDAN KİMLER, NASIL FAYDALANACAK?





"Meclis’e gönderilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara kısmi af geliyor. Teklife göre, prim borcu olanların gecikme faizi ve cezaları silinecek.





Çalışanlar ve emekliler SGK’ya bağlı olduklarından kendileri ve bakmakla yükümlü bulundukları kişilerle birlikte GSS kapsamında ve devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyorlar. Herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanlar, 18 yaşından sonra eğitime devam etmeyenler, 20 yaşında liseyi bitirip de üniversiteye devam etmeyenler, üniversite mezunu olup da çalışmayanlar da zorunlu olarak GSS kapsamında ama bu kişilerin primlerini kendisi ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için ödenmesi gereken tutar da aylık 600, yıllık da 7.200 lira ki, 2025 başında yeni asgari ücretle birlikte GSS primi de artacak.





BAĞ-KUR’LULARI DA KAPSAYACAK

İşte bu kişilerin bir kısmı primlerini ödemediklerinden SGK’ya prim borcu oluşuyor ve bu borçlar gecikme zammı, gecikme cezası ile birlikte ciddi rakamlara ulaşıyor. Özellikle de Bağ-Kurlu olup da prim ödemeyenlerin GSS borçları bulunuyor. Nitekim son birkaç aydır da SGK, prim borcu olanları hem borçlarını ödemeleri için uyardı hem de bu kişiler hakkında yasal takip başlattı. Şimdi de bu kişiler için kısmi af getiriliyor.





Aslında GSS borçlarına yönelik ilk kez af çıkmıyor. 2017, 2018, 2021, 2022 ve son olarak da 2023 yılında sağlık prim borçluları için aflar çıktı. 2023 yılındaki afta, 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlandırıldı ve af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primlerinin gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçildi. 2022 yılındaki çıkan af kapsamında da 5 bin liranın altında borçları tamamı silinmişti.





1 OCAK 2015 ÖNCESİ BORÇLARI KAPSIYOR

Meclis’e gönderilen yeni kanun teklifi ile de 1 Ocak 2015 öncesi genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının tamamında vazgeçilecek. Şunu da belirtmekte fayda var, geçmiş yıllardaki genel sağlık sigortası prim borçlarına yönelik aflar gibi burada da prim borçlarının asıllarının ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammından vazgeçilecek. Yapılan açıklamaya göre de bu seferki aftan 400 bin kişi yararlanacak ve 2 milyar liralık borç silinecek.



