03 Ekim 2018 Çarşamba gün sonu haberleri

3 Ekim 2018 Çarşamba gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Erdoğan'dan öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli misafirler Yüksek Öğrenim sistemimiz çok yüksek bir seviyede bulunuyor. Ülkemizin sınırlarını da aştık. 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor. Geçen hafta Almanya'da sordum, ne kadar öğrenci var diye, 3 milyon dediler. Bizden nüfusları daha fazla. Onların öğrenci sayısı 3 bizde ise 8 milyona yakın.

İsteyen herkese burs ve kredi veriyoruz. Burada öğrencilerimizin hep burs istemeleri gibi bir sıkıntı var. Krediye yanaşmıyorlar. Bir müjde vereyim kredi burs miktarı lisansta 500 TL, yüksek lisansta 1000 TL'ye, doktorada ise 1500 TL yapıyoruz.

GÜNDEM Erdoğan'dan öğrencilere müjde

Irak ve Suriye tezkereleri kabul edildi

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği belirtildi.

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Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği vurgulanan tezkerede, "Diğer taraftan, Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

GÜNDEM Irak ve Suriye tezkereleri kabul edildi

ABD polisinden FETÖ'nün kampına soruşturma

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki FETÖ kampının yer aldığı Saylosburg bölgesinde yaşayan ve çiftçilik yapan bir Amerikalı, kampta polisin bir soruşturma yürüttüğünü teyit etti.

Polisin "silahlı bir kişiyle ilgili olarak bir soruşturma yürüttüğünü" öğrendiğini anlatan Amerikalı, kampın etrafında çok sayıda eyalet polisine ait araç bulunduğunu ve kampın üzerinde de bir polis helikopterinin dolaştığını aktardı.

DÜNYA ABD polisi FETÖ'nün kampında soruşturma yapıyor

Bakırköy'de aracıyla yayaları ezmeye kalkışan şahıs tutuklandı

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı.

21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen öğle saatlerinde Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Göçmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNDEM Bakırköy'deki saldırgan suç makinesi çıktı

Irak'ın kuzeyi Zap'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullandı.

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DÜNYA Irak'ın kuzeyi Zap'a hava harekatı

ABD'den İran kararı: Dostluk anlaşmasını iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini bildirdi.

Pompeo, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, İran ile söz konusu anlaşmanın iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mike Pompeo, "ABD'nin İran ile 1955'te imzalanan "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasını feshettiğini açıklıyorum. Bu açıkça 39 yıl gecikmiş bir karardır." dedi.

DÜNYA ABD'den İran kararı: Dostluk anlaşmasını iptal etti

Sözleşmelerde TL dönemi tebliği

Dövizle sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş getiren tebliğ görüşe açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.

Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar kuru 2 Ocak'ta 3,76 seviyesindeydi.

EKONOMİ Sözleşmelerde TL dönemi tebliği

İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam yok

İstanbul Valisi Vasip Şahin İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira, 250 gramının ise 1,25 TL olduğunu ve bu noktadan bakıldığında ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Vali Şahin, kurallara uymayanlar hakkında ise yasal prosedür uygulanacağını belirtti.

EKONOMİ İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'de açtığı camiye Almanlardan yoğun ilgi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Köln'de açtığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi, Almanya'daki camilerde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Açık Kapı Günü" etkinlikleri kapsamında Almanlardan yoğun ilgi gördü.

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Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ile diğer din ve STK temsilcilerinin katıldığı etkinlikler, bu yıl "Güncel Hayatta Özel, Doğal ve Normal Dindarlık" temasıyla gerçekleşti.

HAYAT Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'de açtığı camiye Almanlardan yoğun ilgi

RTÜK'ten Fatih Portakal'ın haberine ceza

RTÜK, FOX Ana Haber Bülteni'nde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yer alan bir haberin "doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle de kanala idari para cezası verdi.

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine çok sert tepki göstermiş ve 'Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim' demişti.

GÜNDEM RTÜK'ten Fatih Portakal'ın haberine ceza

İlber Ortaylı bakan danışmanı oldu

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Dursun, "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz" dedi.

HAYAT İlber Ortaylı bakan danışmanı oldu

Avrupa Yakası'nın efsane karakteri hayatını kaybetti

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Sadettin Yerebakan karakteri ile hafızalara kazınan Yıldırım Öcek, hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıllarda mide küçültme ameliyatı olan Yıldırım Öcek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

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HAYAT Avrupa Yakası'nın efsane karakteri hayatını kaybetti