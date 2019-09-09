1 gün sonra intikamı alındı

Evli ve iki çocuk babası Kansuva 4 yıldır Mardin Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva (39), Ankara’da dualarla defnedildi. Kansuva’yı şehit eden terörist grubu ise cenaze töreninden önce güvenlik güçlerince Ömerli kırsalında bulunup etkisiz hale getirildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda öldürülen PKK’lı 1’i kadın 3 teröristin, Tufan Kansuva’nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edildi. Gelişmeyi yayınladığı mesajla duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3’ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun” diye yazdı.

Tufan Kansuva

ŞEHİT MÜDÜR OMUZLARDA

İntikamı silah arkadaşlarınca ‘saatler içinde’ alınan şehit Tufan Kansuva ise Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Polis Şehitliği’nde toprağa verildi. Törende Kansuva’nın eşi Canan ile babası Necati ve annesi Sebahat Kansuva taziyeleri kabul etti. Kansuva’nın naaşı, musalla taşından cenaze aracına kadar özel harekât polislerinin omuzlarında, tekbirler eşliğinde taşındı. Törene şehidin yakınlarının yanısıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve binlerce vatandaş katıldı. Evli ve iki çocuk babası 1980 doğumlu Kansuva, 2002’den buyana Sakarya, Eskişehir ve Şırnak tayinleri sonrası son 4 yıldır Mardin Özel Harekât Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

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O da şehit düştü

Evren Başçı

Mardin-Ömerli'de Tufan Kansuva'nın şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Başçı'nın cenazesi, Artuklu ilçesine bağlı Sefa Mahallesi'nde dün akşam toprağa verildi.

OYNAT 01:30 Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva tekbirlerle uğurlandı Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi dün akşam saatlerinde tekbirlerle defnedileceği Sakarya'ya uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından paylaştığı mesajda, 'Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı... 3'ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun.' notunu düştü. BiP'te paylaş

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